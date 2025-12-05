عاجل.. ترامب يحصل على جائزة الفيفا للسلام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني انفانتينو فوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجائزة «فيفا للسلام» في نسختها الأولى.

وجاء الإعلان خلال حفل إجراء قرعة كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل.

BREAKING: President Trump is awarded the inaugural FIFA Peace Prize. pic.twitter.com/8IzSw7H2Fq — Fox News (@FoxNews) December 5, 2025

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن الجائزة التي فاز بها ترامب هي أول نسخة من الجائزة التي ستصبح سنوية.

وفي رد فعل ترامب على الجائزة، قال إنه يشعر بالفخر، فالتتويج بجائزة الفيفا للسلام من أهم الأحداث في حياته على الإطلاق، كما أشار إلى أن العالم أصبح مكاناً أفضل الآن، في ظل جهوده الكبيرة لإنهاء الحروب، وشدد على أن أميركا أصبحت بلداً أكثر إثارة وجاذبية مقارنة بوضعها السابق، في إشارة إلى ما يفعله مقارنة مع الرئيس السابق جو بايدن.