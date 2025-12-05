تدشين مساعدات إنسانية للنازحين بالأبيض

- 1/2
قال مفوض العون الإنساني بولاية غرب كردفان، المنا دفع الله، إن الأوضاع الإنسانية للوافدين من الولاية في تزايد مستمر، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، ما يستدعي منظمات المجتمع المدني والجهات المانحة الوطنية والدولية التدخل العاجل لتقديم الدعم اللازم في مجالات الغذاء والمأوى والكساء خاصة ان عدد الوافدين الى الابيض تجاوز 34 الف اسرة.
وأضاف خلال تدشين توزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من مبادرة (من اجلهم) والمانحين بمكتب اسطنبول بتركيا ، الخميس، أن التوزيع شمل الشرائح المستهدفة، معبراً عن شكره وتقديره لمبادرة (من أجلهم) والمكتب التنفيذي في إسطنبول على دعمهم المتواصل في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الوافدون.
من جانبه قال ممثل مبادرة (من أجلهم) ومكتب المانحين بغرب كردفان عثمان يونس، إن عدد الأسر المستهدفة في هذه المرحلة بلغ 40 أسرة، بالتركيز على الوافدات من الحوامل والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، كدفعة أولى من المساعدات.
وأضاف أن المكتب سيواصل تقديم الخدمات لجميع الوافدين في معسكرات الإيواء وفقاً للحوجة وبالتنسيق الكامل مع مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان، لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
