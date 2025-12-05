سعر النفط الخام يتراجع بعد وصوله لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 05-12-2025

قفز سعر سهم الخليج للصناعات الدوائية (JULPHAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعزز من مكاسبه القوية وليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية خلال الجلسة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولينجح بدوره في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 1.20 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.60 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد