مباراة برشلونة وباريس تصنف “عالية الخطورة” وسط تشديد أمني

صُنفت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، المنتظرة يوم 1 أكتوبر، بمنافسة دوري أبطال أوروبا، ضمن فئة المباريات “عالية الخطورة”، من قبل اللجنة الوطنية الإسبانية لمكافحة العنف والعنصرية.
وأكدت صحيفة Mundo Deportivo، أن اللجنة اتخذت هذا القرار خلال اجتماع يوم الأربعاء، والذي سيتم من ورائه تشديد الإجراءات الأمنية، تفادياً لوقوع أي أعمال شغب في محيط ملعب “مونتجويك”.
وسيتم زيادة عدد الضبّاط وعناصر الأمن في منطقة مونتجويك ومحيط الملعب، خاصة ظل التنقل الكبير المرتقب لجماهير النادي الفرنسي، وعلى رأسهم أعضاء أولتراس.
ووفقاً للّوائح، يُلزم إعلام مباراة بأنها “عالية الخطورة”، الأندية المستقبلة باتخاذ تدابير أمنية إضافية في نظام بيع التذاكر وفصل الجماهير داخل الملعب، ناهيك عن مراقبة دخول الجماهير وخروجهم.
وإلى جانب ذلك، تعمل قوات الأمن المحلية، على تعزيز انتشارها الوقائي، خاصة فيما يتعلق بمراقبة المشجعين، وذلك بالتنسيق الدائم مع جميع الجهات المعنية بتنظيم الحدث الرياضي، قصد حماية الحاضرين.
الشرق
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
