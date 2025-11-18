تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy S26 أخف وأنحف من الإصدارات السابقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت التسريبات الأخيرة عن أبعاد سلسلة Galaxy S26، حيث من المتوقع أن يأتي الطراز الأساسي بقياس 149.5 × 71.6 × 6.9 ملم، ما يجعله أنحف بـ0.3 ملم مقارنة بسابقه، ويزن 164 جرامًا، أي أكثر بمقدار 2 جرام من S25.

أما طراز S26 Plus/Pro، فيأتي بسُمك 7.3 ملم ووزن 191 جرام، مشابهًا تقريبًا لطراز S25+، ويكون كلا الطرازين S26 وS26+/Pro أخف بـ13 جرامًا وأنحف بأكثر من 1 ملم مقارنة بأجهزة iPhone 17 المقابلة.

في المقابل، من المتوقع أن يصل S26 Ultra بسُمك 7.9 ملم ووزن 214 جرام، أي أنحف بـ0.3 ملم وأخف بـ4 جرامات من S25 Ultra، وأخف بـ17 جرام وأنحف بـ0.85 ملم من iPhone 17 Pro Max.

