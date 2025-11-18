شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-18 11:13AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السعر اختبار مستوى المقاومة المهم 3,070$، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الظاهر بوضوح على مؤشرات القوة النسبية، ويساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط.