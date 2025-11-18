تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 18-11-2025

ارتفع سعر الإيثيريوم (ETHUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السعر اختبار مستوى المقاومة المهم 3,070$، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الظاهر بوضوح على مؤشرات القوة النسبية، ويساعده في ذلك توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب ويعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط.