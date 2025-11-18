تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 18-11-2025

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ولكن يظل احتمال تعافي السعر بشكل كامل ضعيفاً مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.