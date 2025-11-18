الداخلية المصرية فى إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المُخالف على مواقع التواصل الاجتماعى والتصدى للسلوكيات التى تمس القيم والآداب العامة، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها على منصات التواصل تتضمن رقصاً خادشاً للحياء.وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة – ولها معلومات جنائية – حال تواجدها بنطاق قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة. وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل على صفحاتها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. المصري اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.