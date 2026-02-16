رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

تتجه الأنظار نحو مسلسل”على قد الحب”المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يجمع بين النجمة نيللي كريم والنجم شريف سلامة.

وتظهر الفنانة نيللى كريم، بشخصية مصممة مجوهرات، ضمن أحداث المسلسل «على قد الحب» .

وتشير التوقعات قبل عرض العمل إلى وجود كيمياء فنية قوية بين بطليه، خاصة أن كليهما يُعد من الممثلين أصحاب الخبرة والقدرة على تقديم شخصيات مركبة تعتمد على التفاصيل الدقيقة والصدق في الأداء.

نيللي كريم، المعروفة باختياراتها الفنية المميزة، تدخل السباق الرمضاني بدور يحمل أبعادًا إنسانية وعاطفية عميقة، بينما يواصل شريف سلامة حضوره الهادئ والمؤثر، ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين الرومانسية والنضج الفني.

رمضان 2026 يحمل رهانات عديدة، لكن “على قد الحب” يبدو مرشحًا بقوة ليقدم واحدًا من أبرز الثنائيات في الموسم، سواء على مستوى الجودة الفنية أو التفاعل الجماهيري.

مسلسل «على قد الحب»

مسلسل «على قد الحب» مكون من 30 حلقة من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، من انتاج سالى والى وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

