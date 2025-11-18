تكنولوجيا: تقرير: أبل تخطط للكشف عن آيفون على مرحلتين في الخريف والربيع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير مارك غورمان من Bloomberg، ستقسم أبل سلسلة iPhone 18 إلى مجموعتين؛ حيث ستصل الإصدارات الاحترافية في خريف 2026، بينما سيصل الطراز العادي في ربيع 2027. وتهدف أبل من خلال هذه الخطوة إلى تقليل اعتمادها على جعل حدث الخريف حدثًا ضخمًا.

وبالتالي، من المتوقع أن تعلن أبل في الخريف القادم عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بالإضافة إلى iPhone Fold المنتظر منذ فترة، وربما أجهزة Apple Watch وماك جديدة.

أما في ربيع 2027، فستكشف أبل عن الطراز الأساسي iPhone 18، وربما نسخة خليفة iPhone 16e باسم iPhone 18e، بالإضافة إلى خليفة محتمل لجهاز iPhone Air. وتُعد هذه الاستراتيجية المزدوجة أكثر مرونة، كما ستخفف الضغط التشغيلي على الشركة.

وبخصوص iPhone Air، تشير التقارير إلى أن أبل تستخدم الجهاز منخفض الحجم كمنصة لاختبار العتاد الخاص بـ iPhone القابل للطي، المتوقع أن يأتي بتصميم مشابه. وتشير تسريبات سابقة إلى أن iPhone Air لن يحصل على كاميرا ثانية بسبب اعتقاد أبل أن الكاميرا فائقة الاتساع ليست مطلوبة بشكل كبير.

