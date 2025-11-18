تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-11-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعد وصوله لمستهدفنا الصباحي عند الدعم الرئيسي 90,000$، ومع تماسك هذا الدعم أمد السعر بالزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.