شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 18-11-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-11-18 11:10AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعد وصوله لمستهدفنا الصباحي عند الدعم الرئيسي 90,000$، ومع تماسك هذا الدعم أمد السعر بالزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.