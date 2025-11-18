فريق ميداني متخصص من إدارة مباحث ولاية كسلا يسدد بلاغ خاص بسرقة عربة بوكس

تمكن فريق ميداني متخصص من إدارة مباحث ولاية كسلا من تسديد بلاغ جنائي مدون بقسم شرطة دائرة الإختصاص وضبط متهمين إثنين وبحوزتهما العربة بوكس موضوع البلاغ وتعود خلفية البلاغ بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الشاكي أفاد قسم شرطة دائرة الاختصاص بسرقة عربته (بوكس ) بواسطة مجهولين علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك بقيادة العقيد شرطة / نصر الدين محمد احمد فضيل مدير مباحث الولاية لتسديد البلاغ وضبط المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة ومن خلال الجهود البحثية الميدانية المعلوماتية والتقصي الدقيق ومتابعة معتادي الإجرام تخصص سرقة السيارات بالإختصاص توفرت معلومات من فريق الميدان بالادارة تفيد بوجود العربة مثار المعلومة بمنطقة سيدون بناءا علي ذلك توجه الفريق الميداني للمنطقة المحددة ومن خلال عملية مطاردة نوعية مثيرة للجناة علي طول طريق منطقة سيدون نفذها الفريق الميداني المكلف بإنجاز المهمة بمهنية واحترافية عالية من ضبط متهمين إثنين وبحوزتهما العربة موضوع البلاغ تم اقتيادهما لقسم الشرطة وإتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهما وعلي صعيد ذي صلة وصل العميد شرطة / ناجي عبد الله سيد أحمد مدير شرطة الولاية المكلف والعميد شرطة / يوسف أحمد الحاج مدير دائرة الجنايات الي مقر الإدارة لتفقد القوة من جانبه مدير شرطة الولاية المكلف أشاد بمهنية وإحترافية الفريق الميداني المكلف بانفاذ المهمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي مؤكدا جاهزية شرطة الولاية لدك معاقل الجريمة وتجفيف بؤرها وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية وملاحقة جميع المتفلتين ومعتادي الإجرام وتقديم المتورطين للعدالة وإستعادة منهوبات المواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

