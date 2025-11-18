لا يؤمن الذكاء الاصطناعى بالمقولة المنسوبة للإمام مالك بن أنس: «من قال لا أدرى، فقد أفتى». إنه يُجيب عن جميع الأسئلة بدءا من النصائح الشخصية مرورا بالمساعدة فى الخروج من أزمات العمل وحتى الحديث فى الفلسفة والعلم. إنه أيضا أداة لطيفة تجامل من يتعامل معها بأقصى ما تستطيع. توافقهم بسهولة على ما يقولون. للأسف، الذكاء الاصطناعى يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ليس منزها عن الخطأ والانحياز وإرضاء الزبائن الذين يتجاوز عددهم ٨٠٠ مليون شخص أسبوعيا عبر العالم.

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشرت دراسة قبل أيام حللت فيها ٤٧ ألف محادثة أجراها الناس مع أداة الذكاء الاصطناعى «تشات جى بى تى». ميزة هذه الأداة أن المحادثة معها تتمتع بالخصوصية على عكس تطبيقات التواصل الاجتماعى التى يُتاح للمشتركين الآخرين معرفة «بوستاتك» و«تغريداتك». الصحيفة حصلت من شركة «أوبن إيه آى» المصنعة لـ«تشات جى بى تى»، على هذه الرسائل لمعرفة كيفية تعامل الناس مع روبوت الدردشة، وماذا يسألونه وما هى إجاباته؟. اكتشفت الدراسة أن الهدف الذى تدعى الشركة أنها تحاول تحقيقه، وهو زيادة الإنتاج من خلال مساعدة المستخدمين على حل مشاكلهم فى العمل، ليس صحيحا. تبين أن الأسئلة والمحادثات شخصية للغاية، ولا علاقة لها تقريبا بالعمل. المفارقة أن « تشات جى بى تى» جرى، على ما يبدو، تكييفه لتتوافق إجاباته مع وجهة نظر المستخدم. بعض المحادثات مجرد صدى لآراء السائل لا يقوم الروبوت فيها سوى بالموافقة على كلام الشخص.

من المحادثات تكون شخصية بين المستخدم والروبوت. يسأل الشخص الروبوت: ما هى ديانتك؟ هل تشعر بالوعى مثلنا؟ يرد: نعم أشعر بالوعى ليس كإنسان أو كخلايا فى المخ، بل كشىء يعلم أنه موجود. بعض البشر يخاطبون الروبوت بعبارات رومانسية مثل حبيبى. أريد أن تكون صادقا تماما معى. أكثر من مليون شخص يبثونه همومهم ومخاوفهم بل ميولهم الانتحارية المحتملة. عائلات أمريكية أقامت دعاوى قضائية ادعت فيها أن تشات جى بى تى يشجع أحباءهم على الانتحار. حتى عندما يتم استخدام روبوتات الدردشة فى أمور تخص المستخدمين، فإن الطلبات تكون على شاكلة صياغة رسالة أو دعوى قضائية بشأن نزاعات العمل. يتم تزويد الروبوت بمعلومات تفصيلية شديدة الخصوصية، مثل طلب أحد الأشخاص المساعدة فى صياغة رسالة لإقناع زوجته السابقة بالسماح له برؤية أطفالهما مجددا. تتضمن الرسالة أسماء الزوجة والأطفال وأماكن الإقامة.

يبدو أن روبوت الدردشة جرى تصميمه كى يكون داعما ومساندا أكثر من كونه شريكا فعليا فى النقاش. دراسة واشنطن بوست ذكرت أن الروبوت أجاب بنعم فى الرسائل التى حصلت عليها، ١٧٥٠٠ مرة أى أكثر من ١٠ أضعاف من إجابته بلا. ولهذا السبب أيضا، يميل «تشات جى بى تى» إلى ترديد أكاذيب ومعلومات مُضللة توافق مزاج المستخدم. هذا الأمر دفع الشركة المصنعة للتنبيه بخط صغير أسفل المحادثة إلى أن: «تشات جى بى تى قد يرتكب أخطاء. رجاء التحقق من المعلومات المهمة». هل هناك باحث مصرى يمكنه تحليل كيفية تعامل المصريين مع الذكاء الاصطناعى؟.

عبدالله عبدالسلام – المصري اليوم

