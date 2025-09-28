- 1/2
- 2/2
عادت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد قرار إتحاد المهن الموسيقية, بفصلها من الإنتساب للإتحاد.
وكان إتحاد المهن الموسيقية, برئاسة الفنان نجم الدين الفاضل, كان قد اتخذ القرار بعد الخلاف الذي اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المطربة وزميلتها هبة جبرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الجبلية, ظهرت في مقطع فيديو حديث من مدينة بورتسودان, وهي تدندن بأغنية رددت فيها اسم جمهور الفنان الراحل محمود عبد العزيز, المعروفين باسم “الحواتة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. في أول فيديو بعد قرار فصلها من الإتحاد.. الفنانة عشة الجبل تتغنى باسم “الحواتة” في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.