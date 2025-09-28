سعر سهم أسيج (8150) يتخلص من ضغوطه السلبية – توقعات اليوم – 28-09-2025

قفز سعر سهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (1111) ارتفاعاً في آخر جلساته، متأثراً باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا وسط زيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى حجم وقوة الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، لينجح بتداولاته الأخيرة في اختراق مستوى المقاومة المحوري 187.00 ريال، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه التصحيحية على المدى القريب، لكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 187.00 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 222.00 ريال، مع وجود فرص لارتداد السهم بحجة تصريف تشبعه الشرائي لإعادة اختبار الدعم 187.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد