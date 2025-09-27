تابع الان خبر مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في الطيران المدني حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسرًوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية بمقر مكتب مصر الدائم لدى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مونتريال وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السلامة الجوية والاستدامة وتبادل الخبرات إلى جانب تنسيق المواقف المشتركة بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية ولا سيما الانتخابات الخاصة بعضوية مجلس الإيكاو.

وحضر اللقاء عدد من القيادات المصرية والسعودية في قطاع الطيران بينهم الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني و ريم عرابي الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، ومن الجانب السعودي السيد عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني و محمد حبيب الممثل الدائم للمملكة في مجلس الإيكاو، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.