خيانة العرب لصلاح وحكيمي في تصويت الكرة الذهبية.. أين الحقيقة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: الصحفيون العرب الذين يحق لهم التصويت في اختيارات اللاعب المرشح للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025، ولقب أفضل لاعب في العالم تجاهلوا النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، عدا الأردن والبحرين، فقد ذهبا صوتهما لصلاح، بالإضافة إلى الصوت المصري بالطبع.

أما أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان، فلم يحصل على أي صوت عربي، عدا صوت بلاده "المغرب"، وهو الأمر الذي يعتبره البعض خيانة لنجمي الكرة العربية صلاح وحكيمي، فيما يعتبر البعض الآخر أن الأمر لا علاقة له بهذه النظرة، فالاختيارات يجب أن تكون موضوعية دون النظر إلى هوية اللاعب أو جنسيته، وقد اختار غالبية الصحفيين العرب الذين يحق لهم التصويت النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، وهو الذي فاز بالكرة الذهبية في نهاية المطاف.

وقد أدت اختيارات الصحفيين العرب إلى تأخير مركزه إلى المركز الرابع بعد المتوج باللقب عثمان ديمبلي، ولامين يامال، وفيتينا.

وحل النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2025، بعد أن جمع 484 نقطة في تصويت الصحفيين. وجاء حكيمي خلف كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تصدر الترتيب بـ1380 نقطة، يليه لامين يامال، الذي حل ثانيًا بـ1059 نقطة، إلى جانب فيتينيا (703)، محمد صلاح (657)، ورافينيا (620).

يشار إلى أن كل صحفي يختار عشرة لاعبين بترتيب تنازلي من قائمة تضم 30 لاعباً مرشحاً وضعها طاقم تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب، ويُمنح اللاعبون العشرة النقاط بالشكل التالي: 15 - 12 - 10 - 8 - 7 - 5 - 4 - 3 -2 ونقطة واحدة على التوالي من الأول إلى العاشر.

فقط الصوت الأردني، وكذلك البحريني ذهبا إلى صلاح، والحصول على المركز الأول من بين 10 نجوم يحق لكل صحفي ترشيحهم للكرة الذهبية، وبالطبع ذهب الصوت المصري لصلاح، ولكن فيما عدا ذلك لم يقع اختيار أي صحفي عربي على النجم المصري مرشحاً أول للقب، بل إن المفاجأة تتمثل في الصوت القطري تحديداً الذي لم يختر صلاح مطلقاً وتجاهله كلياً ضمن التوب 10 أو المراكز العشرة الأولى.

وجاء التصويت العربي لاختيار المرشح للكرة الذهبية كالتالي:

- مصر : صلاح

- الأردن: صلاح

- البحرين: صلاح

- سوريا: عثمان ديمبلي

- تونس: عثمان ديمبلي

- فلسطين: عثمان ديمبلي

- السعودية: عثمان ديمبلي

- قطر: عثمان ديمبلي

- سلطنة عمان: عثمان ديمبلي

- المغرب: حكيمي

- العراق: ديمبلي

- الجزائر: لامين يامال

- الإمارات: لامين يامال

والملاحظ كذلك أن أشرف حكيمي لم يحصل على أي صوت عربي في ترشيحات الكرة الذهبية، عدا بلاده المغرب، الأمر الذي يثير التساؤلات عن عدم وجود دعم عربي حقيقي لصلاح وحكيمي، وهو أمر أثار غضباً شعبياً، ولكن من جانب آخر أكد البعض أن الاختيارات موضوعية ولا علاقة لها باختيار لاعب عربي أو غير عربي، خاصة أن عثمان ديمبلي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان كان الأحق بها، وجاءت غالبية الترشيحات له.