نادية الجندي تستعيد ذكرياتها مع الراحلة سميحة أيوب وتوجه لها رسالة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - عبّرت الفنانة نادية الجندي عن حزنها وافتقادها لسيدة المسرح العربي النجمة الراحلة سميحة أيوب، واستعادت ذكرياتها معها، موجهة رسالة لها مليئة بمشاعر الحزن والأسى؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وكانت الصورة أثناء احتفال فريق عمل المسلسل بيوم ميلاد القديرة سميحة أيوب خلال كواليس العمل، وعلقت الجندي على الصورة قائلة : " عيد ميلاد القديرة سميحة أيوب الله يرحمها ويغفر لها .. مارس 2020 .. أثناء تصوير مسلسل سكر زيادة مع المنتج صادق الصباح والفنانة هالة فاخر .. وحشتيني أوي كانت إنسانة لا تُعوض الله يرحمها".
وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل محبي وجمهور النجمتين، الذين انهالوا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وعبروا عن افتقادهم للنجمة سميحة أيوب والتي تُعد واحدة من أهم نجمات الوطن العربي بأكمله، مشيدين بوفاء النجمة نادية الجندي ومدى قوة العلاقة التي ربطت هؤلاء النجمات ببعضهما لبعض.
أردفت: "على الصعيد الإنساني، كانت تحتوي الجميع، وهونت علينا فترة تصوير امتدت أربعة أشهر ونصف في سكر زيادة، أيام جائحة كورونا. ولم يكن هناك مطار حينها، وكان لابد أن يكتمل العمل للعرض في رمضان. وأحيانًا كان يمتد التصوير في تلك الفترة لمدة 24 ساعة، لكنها بقيت مثالًا للفنان الملتزم، وصاحب المسؤولية، الحنون، العطوف".
واختتمت قائلة: "أنا حزينة على فراقها كقيمة وقامة لن يعوّضها الزمن، لكن ربنا اختارها في أيام مباركة لأنها ست طيبة. فنانة لن تُعوّض. الموت علينا حق جميعًا، لكن الصعب هو عشرة إنسان ثم يرحل. لكنها ستظل هي ذاكرة السينما والمسرح والفن المصري، وفي قلوبنا جميعًا". — كلمة أخيرة (@KelmaAkhira)
https://www.instagram.com/p/DPFHTC_DYvE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DPFHTC_DYvE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
بكاء وتأثر نادية الجندي بفراق سميحة أيوبوكانت الفنانة نادية الجندي، قد نعت النجمة سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، قائلة: "رحلت الفنانة العظيمة سميحة أيوب، اشتغلت معها في مسلسل سكر زيادة، وهي سيدة قديرة لن تُعوض"، مضيفة: "سيدة تعشق عملها، رأيت فيها الإنسانة وليس الفنانة فقط. عشت معها أربعة أشهر ونصف، وهي مدة تصوير العمل. كنا نعيش في بيروت في مكان واحد لآخر لحظة. عشقت فنها من خلال الالتزام غير الطبيعي".
نادية الجندي عن سميحة أيوب: كانت تعمل لمدة 20 ساعة يوميًاوأكملت: "كانت تشتغل لمدة عشرين ساعة، لا تكل ولا تمل، ولا تقول: تعبت كفاية.. كانت سعيدة بالشغل وتحبّه، وتؤديه بإخلاص وتفانٍ.. كانت تملك ذاكرة قوية، تحفظ النصوص الخاصة بالمشاهد، وتحفظها رغم تغيّر المشاهد أحيانًا بشكل يومي، وأحيانًا تكتب المشاهد على الهواء. وكانت تحفظ بطريقة لا تتخيّلها، بذاكرة حاضرة ومركّزة في شغلها".
أردفت: "على الصعيد الإنساني، كانت تحتوي الجميع، وهونت علينا فترة تصوير امتدت أربعة أشهر ونصف في سكر زيادة، أيام جائحة كورونا. ولم يكن هناك مطار حينها، وكان لابد أن يكتمل العمل للعرض في رمضان. وأحيانًا كان يمتد التصوير في تلك الفترة لمدة 24 ساعة، لكنها بقيت مثالًا للفنان الملتزم، وصاحب المسؤولية، الحنون، العطوف".
نادية الجندي: حزينة على فراقها ولن تُعوضولم تتمالك الفنانة نادية الجندي نفسها وانهارت باكية على الهواء قائلة: "أنا حبيت الست دي أوي كإنسانة، مش بس كفنانة ودمها خفيف وتلقائية، ليس فقط فيما قدمته من الأعمال الكوميدية، لكن في حياتها كانت تتسم بخفة الدم والتلقائية والمرح. عشنا معها أيامًا جميلة، وهونت علينا كل الصعاب التي مرّت علينا في هذا العمل".
واختتمت قائلة: "أنا حزينة على فراقها كقيمة وقامة لن يعوّضها الزمن، لكن ربنا اختارها في أيام مباركة لأنها ست طيبة. فنانة لن تُعوّض. الموت علينا حق جميعًا، لكن الصعب هو عشرة إنسان ثم يرحل. لكنها ستظل هي ذاكرة السينما والمسرح والفن المصري، وفي قلوبنا جميعًا". — كلمة أخيرة (@KelmaAkhira)
وفاة سميحة أيوبيُشار إلى أن الوسط الفني ودع سميحة أيوب يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، والتي وافتها المنية عن عمرٍ يناهز 93 عامًا، داخل منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.
