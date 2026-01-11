رالي دكار: لاتيغان يخسر المرحلة السابعة في الكيلومترات الأخيرة والصدارة تبقى للعطية

الرياص - اسماء السيد - بيروت (لبنان) : بدا الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) في طريقه للفوز بالمرحلة السابعة من رالي دكار التي أقيمت الأحد بين الرياض ووادي الدواسر لمسافة 876 كلم، بينها 426 خاضعة للتوقيت، لكنه خسر الكثير من الوقت في الكيلومترات الأخيرة ليذهب الفوز في النهاية للسويدي ماتياس إكستروم (فورد).

واستفاد القطري ناصر العطية (داسيا) من تأخر لاتيغان في الكيلومترات الأخيرة وخسارته الكثير من الوقت ليبقى في صدارة الترتيب العام التي تربع عليها الجمعة، قبل اليوم الوحيد المخصص للراحة.

وفي النهاية، تقدم إكستروم، الفائز بالمرحلة الاستعراضية الافتتاحية ليصبح الأحد أول سائق في النسخة الحالية يفوز بمرحلتين، بفارق 4 دقائق و27 ثانية على البرتغالي جواو بيريرا (تويوتا) و4 دقاق و55 ثانية على زميله في فورد الأميركي ميتش غوثري، فيما خسر لاتيغان كل شيء في الكيلومترات الأخيرة وعبر خط النهاية بفارق 8 دقائق و35 ثانية عن السويدي.

وجاء العطية في المركز الحادي عشر بفارق 7 دقائق و24 ثانية عن إكستروم وزميله في داسيا الفرنسي سيباستيان لوب سادسا بفارق 5 دقائق و27 ثانية، بينما اكتفى لاتيغان بالمركز الثالث عشر بعدما كان في طريقه للفوز بالمرحلة الثانية من هذه النسخة.

وبعدما حصل الإسباني ناني روما (فورد) على عقوبة زمنية بلغت دقيقة و10 ثوان عند وصوله لخط نهاية المرحلة الخامسة، قرر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سحبها مساء السبت مع نهاية يوم الراحة، ليتقدم الإسباني الذي حل عاشرا الأحد بفارق 6 دقائق و36 ثانية عن إكستروم، للمركز الثالث في الترتيب العام بفارق 7 دقائق و15 ثانية عن العطية، فيما تراجع لاتيغان من الوصافة إلى المركز الرابع.

ويتخلف الجنوب إفريقي بفارق 7 دقائق و21 ثانية عن العطية الذي يتقدم بدوره وصيفه الجديد إكستروم بفارق 4 دقائق و47 ثانية.

وقال العطية، الباحث عن لقبه السادس في هذا الرالي والذي حقق الجمعة الفوز بمرحلة للمشاركة التاسعة عشرة تواليا، بعد تجاوزه خط النهاية وقبل أن يعرف ما آلت إليه الأمور بالنسبة للاتيغان "أعتقد أني وسيب (زميله لوب) قمنا بعمل جيد ونحن سعيدان من الأداء وبانتظار السائقين الآخرين".

وأضاف "لم تكن المرحلة سهلة، بل خادعة. الكثير من الرمال منذ البداية، (تتطلب) الكثير من الملاحة، الكثير من الأمكان التي تتواجد فيها صخور، الكثير من الشجر"، كاشفا "تعرضنا لضربة في الزاوية اليسرى (للسيارة) التي تضررت بالكامل بسبب شجرة كبيرة، لكن لا بأس، نحن سعداء".

ويتواجد أربعة صانعين ضمن العشرة الأوائل على صعيد الترتيب العام مع نهاية المرحلة السابعة، بينها ثلاث لداسيا مع العطية (المركز الأول) ولوب (المركز السادس) والبرازيلي لوكاس مورايش (المركز التاسع).

كما هناك أربع سيارات لفورد عبر إكستروم (المركز الثاني) وروما (المركز الثالث) والإسباني كارلوس ساينس (المركز الخامس) وغوثري (المركز السابع)، مقابل سيارة لتويوتا عبر لاتيغان الرابع وأخرى بمشاركة مستقلة مع البولندي إيريك غوتشال العاشر.

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام لفئة السيارات:

1 القطري ناصر العطية (داسيا) 28:10.15 ساعة

2 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 4:47 دقائق

3 الإسباني ناني روما (فورد) بفارق 7:15 د

4 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 7:21 د

5 الإسباني كارلوس ساينس (فورد) بفارق 10:26 د

5 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 12:11 د

ترتيب الخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 الأسترالي دانيال ساندرز (ريد بول كيه تي أم) 28:47.31 ساعة

2 الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 4:25 ثانية

3 الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (ريد بول كيه تي أم) بفارق 4:40 د

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 15:06 د

5 الأميركي سكايلر هويس (هوندا) بفارق 33.14 د