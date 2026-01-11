كأس يونايتد: بولندا تفعلها "أخيرا" في المحاولة الثالثة وتتوج باللقب

الرياص - اسماء السيد - سيدني : بعدما سقطت في نهائي النسختين الماضيتين أمام إيطاليا والولايات المتحدة تواليا، فعلتها بولندا "أخيرا" في المحاولة الثالثة وأحرزت الأحد لقب كأس يونايتد المختلطة لكرة المضرب بعدما حولت تخلفها إلى فوز 3 2 بفضل هوبرت هوركاتش والزوجي المختلط ورغم خسارة إيغا شفيونتيك.

وحسمت بولندا اللقب بفوزها في النهائي على سويسرا في سيدني، متجاوزة سقوط نجمتها الأولى شفيونتيك أمام بيليندا بنتشيتش 6 3 و0 2 و3 6 في مباراة الفردي الأولى، بفضل هوركاش الذي أعادها إلى الأجواء بفوزه على المخضرم ستانيسلاس فافرينكا 6 3 و3 6 و6 3.

واحتكم المنتخبان إلى مباراة الزوجي الحاسمة، فتفوق يان جيلينيسكي وكاتارجينا كاوا 6 4 و6 3 على ياكوب بول وبنتشيتش التي منيت بهزيمة أولى في البطولة بعد تسعة انتصارات متتالية، خمسة منها في الفردي.

"فعلناها أخيرا"

وبذلك، توج هوركاش عودته من الإصابة ومحا خيبة نهائي العامين الماضيين.

وكان المصنف السادس عالميا سابقا يخوض أول مشاركة له منذ سبعة أشهر عقب جراحة في الركبة.

وقالت شفيونتيك خلال مراسم التتويج "فعلناها أخيرا، الثالثة ثابتة. شعرت حقاً أن الأمر كان جهدا جماعيا هذا العام"، متوجهة إلى هوركاش بالقول "+هوبي+، يا لها من عودة بعد كل تلك الأشهر. لعبت بشكل مذهل وألهمتنا جميعا بعزيمتك. أشعر أنك حسّنت كل جوانب لعبنا"، مضيفة "فريق الزوجي لدينا رائع! لقد هزمتما الجميع. كان ذلك رائعا"، في إشارة إلى الفوز الخامس تواليا لجيلينيسكي وكاوا من دون هزيمة.

وبدأت بنتشيتش، بطلة أولمبياد طوكيو، مواجهة النهائي بالفوز على شفيونتيك، محققة انتصارها الثاني فقط على المصنفة أولى سابقا من أجل سبع مواجهات وبعد سلسلة من خمس هزائم أمامها.

وقالت بنتشيتش إن "مواجهة إيغا دائما تحد كبير، وفي كل مرة أبحث عن طرق لتحسين أدائي وجعل الأمور أصعب عليها. أعتقد أن الفارق اليوم هو أني لعبت بحرية واستمتعت حقا، وكنت أهاجم بكل قوة".

لكن هوركاش أبى أن تستسلم بلاده بسهولة لهزيمة ثالثة تواليا في النهائي، وأرجأ الحسم إلى مباراة الزوجي المختلط بفوزه على المخضرم فافرينكا 6 3 و3 6 و6 3.

وقال هوركاش "كان ستان اللاعب الأفضل في المجموعة الثانية، لكني شعرت أني ألحق به في النهاية. بدأت أجد إيقاعي وأدركت أني أستطيع رفع مستوى إرسالي، وهذا منحني الثقة. ومن الخط الخلفي، شعرت أني سأحصل على بعض الفرص".

وحقق هوركاش 18 إرسالا ساحقا أمام فافرينكا وأنقذ ثماني فرص لكسر الإرسال من أصل تسع واجهها، مستغلا نقطة الضعف الوحيدة التي عانى منها هذا الأسبوع منافسه البالغ 40 عاما.

ورغم أنه كسر إرسال منافسه في طريقه للفوز بالمجموعة الثانية، فإن الفائز بثلاث بطولات كبرى الذي يخوض موسمه الأخير قبل الاعتزال، لم ينجح سوى في تحويل اثنتين من أصل 23 فرصة لكسر الإرسال في خمس مباريات فردية خاضها خلال البطولة.