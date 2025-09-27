وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات الثنائية وإحلال السلام في السودان

في إطار لقاءاته الثنائية على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محيي الدين سالم الخميس بوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي. وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وتفعيل العمل المشترك عبر الطرق الدبلوماسية المتعارف عليها بين البلدين، إلى جانب التشاور في سبل إحلال السلام في السودان والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. سونا

