أول تعليق من أنغام بعد عودتها ونجاح حفلها في لندن: عمر جديد

أنغام تحتفل بعودتها ونجاح حفلها في لندن

https://www.instagram.com/p/DPEiMs7DMmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPEiMs7DMmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPEiMs7DMmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 27 سبتمبر 2025 06:58 مساءً - تألقت الفنانةفي حفلها الأخير الذي أُقيم على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، وخلاله قدمت لجمهورها والحضور باقة من أغانيها المميزة التي قدمتها على مدار مشوارها الفني، والذي يُعتبر ظهورًا مميزًا لها، وذلك لأنه جاء بعد تعافيها من الوعكة الصحية الكبيرة التي مرت بها خلال الأشهر القليلة الماضية.وفي أول تعليق لها بعد النجاح الكبير الذي حققته، احتفلتبهذا الحفل الاستثنائي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ وشاركت صورة من إطلالتها بالحفل وعلقت عليها قائلة: "صورة العمر الجديد .. في ليلة تاريخية مع كل حبايبي".



أطلعوا على جلسة صلح بين شيرين وأنغام.. مدحت العدل يكشف التفاصيل

أنغام تتألق في حفلها بلندن

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

"سيبتلي قلبك" أحدث أعمال أنغام

View this post on Instagram A post shared by Angham (@angham)

وظهرتبكامل تألقها في الحفل الذي حمل شعار كامل العدد، وخلاله أطربت آذانهم بأجمل أغانيها، وأعادت من خلاله أمجاد المصريين، لتكون بذلك المطربة المصرية الوحيدة التي تقدم الغناء الطربي بعد الفنان، وذلك بعد مرور 58 عامًا على حفله؛ حيث أن مسرح رويال ألبرت هول في لندن هو واحد من أشهر وأعرق المسارح العالمية، وقد شهد في عام 1967 أول أداء لفنان عربي عليه، وكان الحفل للعندليب عبد الحليم حافظ الذي فتح هذا الباب أمام النجوم العرب، واستطاعت بفضل مكانتها الكبيرة أن تنضم أنغام لقائمة كبار الفنانين العرب الذين وقفوا على هذا المسرح.وخلال الحفل، حرصتعلى توجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها في الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها الشهر الماضي، معربة عن سعادتها بالدعوات الصادقة التي تلقتها والمحبة الكبيرة التي حصلت عليها من جمهورها خلال هذه المحنة.وخصتبالشكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وهيئة الترفية السعودية ، وذلك تقديراً لدعمهما الكبير الدائم للفن، وحرصهما على نقل الحفل المقام في لندن تليفزيونياً لجمهور أنغام في الوطن العربي، وقالت نصاً: "يارب تستمر روح الأخوة اللي ما بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".من جهةٍ أخرى، طرحتأغنية جديدة بعنوان "سيبتلي قلبك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة، لتكون بمثابة أول مشروع فني تُطلقه لجمهورها عقب الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.وبعد طرح الأغنية، أعرب الشاعر تامر حسين، عن سعادته البالغة لتعاونه الأول مع أنغام، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام": "أول تعاون فني بيني وبين الفنانة أنغام، وبقولها ألف حمد الله على سلامتك ورجوعك لجمهورك وحبايبك اللى اشتاقوا لأعمالِك".قد يعجبكم هل تعيش آمال ماهر حالة حب جديدة؟.. وهكذا علقت على لقب "صوت مصر"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".