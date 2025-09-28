عادت الفنانة السودانية, توتة عذاب, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة التي اشتهرت بإثارة الجدل ظهرت في المقطع وهي تقوم بالترويج لأغنيتها الجديدة. توتة عذاب, رقصت في ترويج الأغنية الجديدة بطريقة مثيرة حيث تمايلت بجسمها وهي جالسة على “السرير” في لقطة أثارت سخرية وغضب الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تعود لإثارة الجدل وتتمايل في الرقص على السرير بطريقة مثيرة أثناء ترويجها لأغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.