اتفاقيات سياسية سعودية مع 4 بلدان

وقع وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية البوسنة والهرسك، ألمدين كوناكوفيتش، على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وقع وزير الخارجية مع نظيره القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان أيضا وزيرة خارجية منغوليا، باتمونخ باتسيتسيغ، وجرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي البلدين.

كما التقى وزير الخارجية نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، ووقعا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا.