القيادة تهنئ تركمانستان بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس تركمانستان، سردار بيردي محمدوف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في البرقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس تركمانستان، لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.