روسيا وكوريا الجنوبية تبحثان قضايا أمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مصادر دبلوماسية، الأحد، أن كوريا الجنوبية وروسيا عقدتا مؤخرا محادثات مغلقة في العاصمة الروسية موسكو حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية وقضايا أمنية إقليمية ملحة أخرى. ووفقا للمصادر، سافر مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، معني بالملف النووي الكوري الشمالي، مؤخرا إلى موسكو لعقد اجتماعات مع أوليج بورميستروف، سفير المهام الخاصة والمسؤول عن الملف النووي لكوريا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ومسؤولين آخرين معنيين بالقضية.

ويبدو أن المسؤول الكوري الجنوبي طلب من روسيا القيام بدور بناء في ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية، في ظل سعي سول لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية العام المقبل، والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

ونظرا للعلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية، فيبدو أن سول تعتقد أن موسكو قادرة على لعب دور حاسم في ضمان عودة بيونغ يانغ إلى طاولة الحوار.

وباستثناء اجتماع وزيري خارجية البلدين في سبتمبر من هذا العام، يعد الاجتماع الأخير، أول اجتماع يجمع مسؤولين عن الملف الكوري الشمالي من سول وموسكو منذ أكتوبر 2024.