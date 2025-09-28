- 1/2
- 2/2
حكى المذيع السوداني, المعروف الطيب عبد الماجد, موقف جمعه بالفنان السوداني, الكبير الراحل محمد الأمين, إبان تقديمه برنامج “مشوار المساء”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث المذيع المتمكن خلال إستضافة سابقة مع الإعلامي الطاهر حسن التوم, عن سخرية الفنان ود الأمين.
وقال الطيب عبد الماجد, وهو يقلد “الباشكاتب”, أنه في تلك الإستضافة في برنامج “مشوار المساء”, تأخرت المذيعة هبة المهندس, التي كانت تشاركه في تقديم البرنامج خلال تلك الفترة.
وتابع وهو يقلد الفنان الراحل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, سألني عن المذيعة قائلاً: (وين هبة المهندس ولا هبة المقاول دي), لينفجر مقدم البرنامج بالضحكات بسبب سخرية الراحل محمد الأمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيع الطيب عبد الماجد يقلد الفنان الراحل محمد الأمين بطريقة مضحكة ويحكي قصة تعليقه الساخر للمذيعة هبة المهندس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.