شاهد بالفيديو.. المذيع الطيب عبد الماجد يقلد الفنان الراحل محمد الأمين بطريقة مضحكة ويحكي قصة تعليقه الساخر للمذيعة هبة المهندس

حكى المذيع السوداني, المعروف الطيب عبد الماجد, موقف جمعه بالفنان السوداني, الكبير الراحل محمد الأمين, إبان تقديمه برنامج “مشوار المساء”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث المذيع المتمكن خلال إستضافة سابقة مع الإعلامي الطاهر حسن التوم, عن سخرية الفنان ود الأمين.

وقال الطيب عبد الماجد, وهو يقلد “الباشكاتب”, أنه في تلك الإستضافة في برنامج “مشوار المساء”, تأخرت المذيعة هبة المهندس, التي كانت تشاركه في تقديم البرنامج خلال تلك الفترة.

وتابع وهو يقلد الفنان الراحل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, سألني عن المذيعة قائلاً: (وين هبة المهندس ولا هبة المقاول دي), لينفجر مقدم البرنامج بالضحكات بسبب سخرية الراحل محمد الأمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)