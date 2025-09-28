شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تثير الجدل بعد ظهورها تدندن في الشارع العام ورأسها في أحضان أحد الشباب

أثارت مطربة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة ظهرت وهي تدندن في الشارع العام وسط عدد من أصدقائها الذين تفاعلوا معها.

المطربة أثارت الجدل بعد ظهورها في المقطع وهي تضع رأسها على صدر أحد أصدقائها الذي كان يقوم بتصوير المقطع في لقطة أثارت سخرية الجمهور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)