الغارديان: حماس لن ترفض ولن تقبل بشعار "نريد تعديلاً"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: قال محللون ومصادر مقربة من حركة حماس إن الحركة ستطالب بإدخال تعديلات رئيسية على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، لكن من المرجح أن تقبل الخطة في الأيام المقبلة كأساس لمفاوضات متجددة.

فرض ترامب مهلة "ثلاثة أو أربعة أيام" اعتبارًا من يوم الثلاثاء لحماس لتقديم ردها على خطته المكونة من 20 نقطة ، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة والسماح بإدارة دولية غير محددة على ما يبدو للمنطقة المدمرة، أو "الدفع باتجاه الجحيم".

ووفقاً للغارديان، قال مخيمر أبو سعدة، وهو أستاذ علوم سياسية من غزة ومقيم في القاهرة، إن حماس الآن مضطرة إلى "الاختيار بين السيئ والأسوأ".

إذا قالوا "لا"، كما أوضح ترامب، فلن يكون ذلك جيدًا، وسيسمح لإسرائيل بفعل كل ما يلزم لإنهاء هذا الأمر. سيقولون "نعم، لكننا بحاجة إلى هذا وذاك"، كما قال أبو سعدة.

قال هيو لوفات، الباحث البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إنه سيكون من الصعب جدًا على حماس قبول كل هذه الشروط دون قيد أو شرط. وأضاف: "هذا أمر مفهوم. النص يفتقر إلى التفاصيل. ولكن أي شيء آخر غير القبول الكامل والنهائي سيُستخدم ضد حماس من قبل إسرائيل وإدارة ترامب، وربما الأوروبيين".

الخطة تمت صياغتها دون تشاور مع حماس

وقد قبل بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خطة ترامب، التي تضمنت العديد من المطالب الرئيسية لإسرائيل، وتمت صياغتها دون التشاور مع حماس.

نتانياهو، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة ، صرح بأن إسرائيل "ستُنهي المهمة" إذا رفضت حماس الاقتراح أو أبطأت تنفيذه. في مارس (آذار)، انتهكت إسرائيل من جانب واحد وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين، رافضةً الانتقال إلى مرحلة ثانية مُقررة كان من شأنها أن تُنهي الأعمال العدائية نهائيًا.

قادة حماس منقسمون بين إسطنبول والدوحة وغزة، مما يُعقّد النقاشات حول ردّ الحركة. تركيا وقطر تضغطان على حماس لتقديم تنازلات.

تسليم السلاح.. نقطة الخلاف

إحدى نقاط الخلاف هي نزع سلاح حماس، وفقًا لمصدر مقرب من الحركة. وسيكون من الصعب جدًا على حماس قبول تسليم جميع الأسلحة، خاصةً في غياب أي عملية سياسية أو تقدم ملموس نحو حل الدولتين.

هناك اتجاهات مختلفة داخل الحركة. يميل أعضاء الدوحة إلى أن يكونوا أكثر براغماتية، خاصةً بالمقارنة مع القيادة العسكرية في غزة. هناك حاجة واضحة لكسب تأييد الجيش وأفراده المقاتلين، كما قال لوفات.

سيُلزم اقتراح ترامب المسلحين بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار، والانسحاب التدريجي للقوات العسكرية الإسرائيلية إلى منطقة عازلة على طول الحدود، وزيادة المساعدات الإنسانية. كما يُلزم إسرائيل بالإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، يقضي العديد منهم أحكامًا بالسجن المؤبد، وهو ما قد تُعتبره حماس انتصارًا كبيرًا.

ومن بين المخاوف الأخرى التي تشغل حماس الوعد الغامض بالانسحابات الإسرائيلية، على الرغم من ترحيب أحد المصادر المقربة من حماس بالبيان الواضح بأن إسرائيل لن تضم غزة أو تحتلها.

ويقول بعض المحللين إن الانقسامات داخل حماس مبالغ فيها في كثير من الأحيان. لا أعتقد أن هناك انقسامًا حقيقيًا بين غزة والضفة الغربية والقيادة الخارجية. جميعهم متفقون على معارضة نزع السلاح لأن الكفاح المسلح مبدأ راسخ في طبيعتهم وهويتهم، كما قال مايكل ميلشتاين، الخبير في شؤون حماس بجامعة تل أبيب.

تكبدت حماس خسائر فادحة في الحرب. قُتل آلاف المقاتلين، إلى جانب جميع كبار القادة العسكريين تقريبًا. وخلص تقرير صادر عن مجموعة ACLED المستقلة لرصد العنف إلى مقتل ما لا يقل عن 40 قائدًا وعنصرًا رئيسيًا في الجناح العسكري لحماس في غارات جوية إسرائيلية منذ مارس (آذار). ولم يتبق في قيادة حماس، بعد مقتلهم، سوى قائد كبير واحد من المجلس العسكري لحماس قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)

لكن حماس تواصل عملياتها الحربية وتحتفظ بأجزاء من حكمها في غياب أي بديل. وصرح مسؤولون في غزة بأن الحركة لا تزال تتمتع بحضور قوي في مدينة غزة، و"المخيمات المركزية" جنوبًا، ومنطقة المواصي الساحلية.

لقد نجحت حركة حماس، التي تأسست عام 1987، في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد الذين، على الرغم من قلة خبرتهم وسوء تسليحهم، قادرون على إلحاق الخسائر بالقوات الإسرائيلية.

وقال ميلشتاين إنه وفقا لمصادر عسكرية فإن 90% من قادة حماس قتلوا، و97% من صواريخها دمرت أو أطلقت، ولكن لم يتم تدمير سوى 40% من شبكة الأنفاق الواسعة النطاق التي تمتلكها المجموعة.

قال ميلشتاين: "لقد تكيفت حماس مع الظروف الجديدة. إنها تنشط في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي هزيمتها فيها تمامًا، ولكن لا يمكن محو حماس تمامًا. لقد تحوّلت وصمدت".

ويصر البعض داخل حماس على رفض خطة ترامب رفضاً قاطعاً.

قال لوفات: "هناك توجه لدى الجناح العسكري، وخاصةً المقاتلين الشباب، لمواصلة القتال. ويرون أن إسرائيل تواجه صعوبات استراتيجية: فحشد قوات الاحتياط عبء ثقيل، والانتخابات مقررة خلال عام تقريبًا، وهناك ضغط دولي ومحلي متزايد... لذا، بالنسبة لهم، المسألة تتعلق بمن سيصمد لأطول فترة".