تصفيات كأس العالم: بيلينغهام يغيب مجددا عن قائمة إنكلترا

الرياص - اسماء السيد - لندن : يُعدّ جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني من أبرز الغائبين عن قائمة منتخب إنكلترا لكرة القدم المستدعاة من قبل المدرب الألماني توماس توخل الجمعة، استعدادا لمواجهتي ويلز ولاتفيا هذا الشهر.

وسيواجه وصيف بطل كأس أوروبا 2024، ويلز في مباراة ودية الخميس، قبل أن يواصل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة خارج أرضه أمام لاتفيا بعد خمسة أيام.

وغاب بيلينغهام عن معسكر "الأسود الثلاثة" في أيلول/سبتمبر الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكتف، لكنه عاد ولعب أربع مباريات مع ريال مدريد.

ومع ذلك، لم يستدع توخل اللاعب البالغ 22 عاما إلى قائمة الـ24 لاعبا لمباراتي هذا الشهر، وذلك بعد يومين فقط من تتويجه بجائزة لاعب العام في إنكلترا لموسم 2024 2025.

ويعود جناح أرسنال بوكايو ساكا بعد غيابه عن مباريات الشهر الماضي بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما استُبعد كل من كول بالمر (تشلسي) ونوني مادويكي (أرسنال) وتينو ليفرامنتو (نيوكاسل يونايتد) بداعي الإصابة.

ويتواصل غياب ظهير ريال مدريد ترنت ألكسندر أرنولد بداعي الإصابة، بينما أبقى توخل مجددا على جاك غريليش (إيفرتون) وفيل فودن (مانشستر سيتي) خارج قائمته.

وقال توخل "لم يمض سوى ثلاثة أسابيع على المعسكر الأخير والفوز الأخير والأداء الأخير، فكان السؤال: لماذا لا نستدعي المجموعة نفسها؟".

وأضاف "الأمر الآن يتعلق بتحويل ذلك إلى عادات. للأسف لدينا إصابتان حاليا مع تينو ونوني، وبالطبع استدعينا بوكايو ساكا لتعويض غياب نوني. جاريل كوانساه كان استدعاء متأخرا في المرة الماضية، وسيبقى في المعسكر".