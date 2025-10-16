"السنوار مقتولاً".. صورة جديدة نشرها الجيش الإسرائيلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: نشر الجيش الإسرائيلي صورة جديدة تظهر كبار القادة العسكريين واقفين أمام جثمان يحيى السنوار، زعيم حركة حماس الذي قتل في رفح جنوبي قطاع غزة قبل عام.

وتظهر الصورة، التي التقطت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي بعد يوم من مقتل السنوار، كلا من رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد باسيوق، وقائد فرقة غزة العميد باراك هيرام.

وقد اعتاد الجيش الإسرائيلي وكافة المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تل أبيب على استعراض القوة، وحصد مكاسب معنوية في مثل هذه الملفات، خاصة بعد انتهاء الحرب، وذلك بهدف بث رسالة بعينها.

وشارك الجيش هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور التي التقطت خلال الحرب، التي ستعرض في أحد معارض تل أبيب.

وكان السنوار، أحد كبار قادة حماس وسجينا سابقا في أحد السجون الإسرائيلية، يشتبه في اختبائه منذ فترة طويلة داخل شبكة الأنفاق تحت غزة.

وقتل السنوار على يد جنود إسرائيليين جنوبي غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد عام من بدء إسرائيل حربها ضد حماس عقب هجمات الأخيرة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ماذا قالت "تايمز أوف إسرائيل"؟

بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر 2023، ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي صورة جديدة تُظهر قادةً كبارًا يقفون فوق جثمان يحيى السنوار، قائد حماس ومهندس 7 أكتوبر، الذي قُتل في مواجهة بالصدفة مع القوات في رفح جنوب غزة قبل عام بالضبط.

في الصورة: من اليسار إلى اليمين: يقف رئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد بسيوك، ورئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس فرقة غزة العميد باراك حيرام فوق جثمان يحيى السنوار، قائد حماس، في رفح جنوب غزة في 17 أكتوبر 2024. نُشرت الصورة من قبل الجيش في 16 أكتوبر 2025. (جيش الدفاع الإسرائيلي)

تُظهر الصورة رئيس القيادة الجنوبية السابق اللواء يارون فينكلمان، ورئيس مديرية العمليات السابق اللواء عوديد بسيوك، ورئيس فرقة غزة العميد. الجنرال باراك حيرام يقف فوق جثمان السنوار في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بعد يوم من استشهاده.

نشر الجيش هذه الصورة ضمن مجموعة من الصور التي التقطها مصورو المعارك خلال الحرب، والتي ستُعرض في معرض بمركز إسحاق رابين في تل أبيب ابتداءً من يوم الأحد.