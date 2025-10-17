ترامب: الجيش الإسرائيلي ربما يستأنف القتال في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2025 ، إنه سيدرس السماح للقوات الإسرائيلية باستئناف القتال في قطاع غزة إذا لم تلتزم حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب لشبكة "سي إن إن" الأميركية في اتصال هاتفي مقتضب عندما سئل عما سيحدث إذا رفضت حماس نزع سلاحها "ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد كلمة مني، إذا كان بوسع إسرائيل الدخول إلى غزة والقضاء عليهم فستفعل ذلك".

وتابع :" لو كان بمقدور إسرائيل التدخّل وسحق حماس لفعلت ، وسيتم تصحيح ما يحصل مع حماس بسرعة".

وقال ترامب :" تحرير الرهائن من غزة كان أمرا بالغ الأهمية ، وحماس تتدخل حاليا وتقضي على العصابات العنيفة".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ وفقا لخطة ترامب.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : وكالات