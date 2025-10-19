تهنئة أذربيجان بذكرى يوم إعادة الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى رئيس أذربيجان لذات المناسبة، حيث عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.