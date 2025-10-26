الجيش الأميركي يُشغّل مسيّرات فوق غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، مساء الجمعة، أن الجيش الأميركي بدأ في تشغيل طائرات مسيّرة فوق قطاع غزة ، بهدف مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار الجاري في المنطقة.

وذكرالمسؤولون أن العملية تهدف إلى ضمان التزام كل من إسرائيل و حماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ"الهش".

وأضافوا أن المقر الأمريكي المُقام في "كريات غات"، جنوب تل أبيب، مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الطائرات المسيرة راقبت النشاط البري في القطاع، بموافقة إسرائيل، وهدفها هو إعطاء الأمريكيين وجهة نظر مستقلة حول غزة دون وساطة إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة الإسرائيلية 12 نقلًا عن مصادر مطلعة بأن إسرائيل مطالبة بالتنسيق المسبق مع الولايات المتحدة بشأن أي عمليات عسكرية في منطقة "الخط الأصفر"، وهي المنطقة الفاصلة بين القوات الإسرائيلية ومناطق قطاع غزة.

وكانت مصادر عبرية كشفت، الخميس، عن تحذير أمريكي شديد اللهجة تم توجيهه إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ، بعد الأحداث الأخيرة، التي رافقت زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة".



المصدر : وكالات