وزير الخارجية يبحث التعاون الإنساني مع رئيسة الصليب الأحمر

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش.
وجرى، خلال الاتصال، استعراض التعاون المشترك في الجوانب الإغاثية والإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
