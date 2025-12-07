القُصّر هدف لنيران الاحتلال

تشهد الضفة الغربية تصعيدا مستمرا في وتيرة العنف خلال العام الجاري، مع تزايد عمليات الجيش الإسرائيلي وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، وبينهم قاصرون يمثلون نسبة بارزة من الضحايا بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوصفها خطوة سياسية وأمنية تتضمن ترتيبات دولية وتغييرات في إدارة القطاع، بينما تستمر حالة الغموض المتعلقة بمستقبل الضفة الغربية ومسار الضم السياسي. ويربط المشهدان ببعضهما واقع ميداني متوتر يقابله مسار تفاوضي دولي متعدد الأطراف، في وقت يطرح فيه ملف القاصرين كمؤشر بارز على كلفة النزاع الإنسانية المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية.

حادثة الخليل نموذجا

وقتل جنود إسرائيليون شابًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 17 عامًا وسائقًا يبلغ من العمر 55 عامًا في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد إطلاق النار على سيارة قال الجيش الإسرائيلي إنها اقتربت بسرعة من نقطة تفتيش عسكرية. وذكر بيان الجيش أن شخصًا غير ضالع أصيب بالرصاص إلى جانب السائق، قبل أن يوضح لاحقًا أن أحد القتلى فقط كان متورطًا في الحادث.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن الشاب أحمد خليل الرجبي، البالغ من العمر 17 عامًا، كان يقود السيارة، وإن الفلسطيني الآخر، زياد نعيم أبو داوود (55 عامًا)، كان يعمل في التنظيفات البلدية وقت إطلاق النار. ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن أي إصابات في صفوفه، بينما لم تتضح الدوافع وراء ما قام به الشاب، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها.

ارتفاع قتلى القاصرين

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل 51 قاصرًا فلسطينيًا منذ بداية العام في الضفة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية، وهو رقم يسلط الضوء على الثمن الذي يدفعه الأطفال والشباب في مناطق المواجهة. وتشير بيانات فلسطينية إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها قيود مشددة على الحركة ومداهمات واسعة النطاق في مدن عدة، بالتوازي مع زيادة ملحوظة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتؤكد مصادر أمنية فلسطينية أن القاصرين يمثلون فئة معرضة للخطر في ظل الاحتكاكات المباشرة في مناطق التوتر، بينما لا تزال ظروف العديد من الحوادث غير واضحة، خاصة في الحالات التي لا تُعلن فيها فصائل مسلحة مسؤولية عن أي هجمات.

الضم محل نقاش

وفي سياق سياسي مواكب، تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسائل التخدير ، لافتا إلى إن مسألة الضم السياسي للضفة الغربية لا تزال محل نقاش، وإنه من المتوقع أن يبقى الوضع الراهن قائمًا في المستقبل المنظور. جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث أشار أيضًا إلى أنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبحث المرحلة الثانية من خطة واشنطن المتعلقة بغزة.

وأكد نتنياهو أن المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في غزة توشك على الانتهاء، وأن المرحلة الثانية ستتناول قضايا أمنية وسياسية، بينها إنهاء حكم حركة حماس في القطاع، وإطلاق ترتيبات دولية تتضمن قوة أمنية بإشراف مجلس دولي ورئاسة ترمب. وتشمل الخطة كذلك إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة في غزة.

تخمينات خطة غزة

وذكر نتنياهو أن الاتفاق مع حماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد يبدأ قريبًا بمجرد إعادة آخر رفات لرهينة إسرائيلية تحتجزها الحركة في غزة. وتشمل المرحلة نشر قوة دولية في القطاع وتأسيس حكومة فلسطينية مؤقتة، بينما تعتبر إسرائيل أن الخطوة تمثل انتقالًا نحو ترتيبات أمنية تهدف إلى نزع سلاح حماس.

ويؤكد نتنياهو أن التقدم في تنفيذ المرحلة الأولى واجه شكوكًا دولية، وأن المرحلة الثانية ستكون صعبة بنفس القدر، مع إشارته إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بما وصفه بنزع التطرف عن غزة عبر برامج سياسية ومجتمعية طويلة المدى بإشراف دولي. ويعيد هذا الطرح النقاش حول مستقبل القطاع وتركيبته السياسية، ومدى قدرة الأطراف على إدارة مرحلة انتقالية في ظل استمرار التحديات الإنسانية داخل غزة وأعداد القتلى المرتفعة.

الدعم والتنسيق

وأكد المستشار الألماني أن دعم بلاده لأمن إسرائيل ثابت، مشيرًا إلى إرسال ضباط ودبلوماسيين إلى مركز تنسيق مدني وعسكري بقيادة الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل لدعم تنفيذ المرحلة الثانية، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة. وكرر ميرتس موقف برلين المؤيد لحل الدولتين، مع التأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ينبغي أن يأتي في نهاية العملية السياسية لا في بدايتها.

المشهد الإنساني

وتواصل وزارة الصحة في غزة تسجيل أعداد كبيرة من القتلى الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تشير بيانات الوزارة إلى مقتل أكثر من 370 فلسطينيًا منذ أكتوبر، على الرغم من تراجع وتيرة العنف. وتؤكد الوزارة أن إجمالي القتلى منذ بدء الحرب بلغ أكثر من 70100 شخص، استنادًا إلى سجلات طبية معتمدة لدى المنظمة الدولية.

