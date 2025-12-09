ولي العهد وأمير قطر يرأسان مجلس التنسيق السعودي القطري

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مجلس التنسيق السعودي القطري. وقبل ذلك عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية. ووقع الطرفان عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وكان أمير دولة قطر قد وصل إلى الرياض اليوم، وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



