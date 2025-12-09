دخول مجاني للأميركيين إلى الحدائق الوطنية في عيد ميلاد ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - سيتمكن الأميركيون من دخول الحدائق الوطنية مجاناً في عيد ميلاد الرئيس دونالد ترامب، في أحدث خطوة تتخذها إدارته لرفع مكانته.

وتقول إدارة ترامب إن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، هي جزء من مساعي الرئيس لوضع الأميركيين أولاً.

وتعمل إدارة الحدائق الوطنية أيضاً على زيادة رسوم الدخول لغير المقيمين.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن الأيام الثمانية المجانية في العام 2026 ستشمل عيد ميلاد ترامب في 14 يونيو الذي يصادف أيضاً يوم العلم حين اعتمد العلم الأميركي عام 1777.