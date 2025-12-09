ولي العهد ورئيس إندونيسيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعم مجالات التعاون بين البلدين.



