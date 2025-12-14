ماذا قال ترامب عن مذبحة سيدني؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، هجوم سيدني الذي استهدف احتفالا يهوديا، معتبرا أنه ينطوي بوضوح على "معاداة للسامية"، وقال ترامب، أثناء احتفال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض: "كان هجوما مروعا، 11 قتيلا و29 مصابا بجروح بالغة".

وأضاف: "كان هجوما معاديا للسامية بشكل واضح".

وفي وقت سابق الأحد، استهدف إطلاق نار يهودا كانوا يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني. وأودى الهجوم بحياة 11 على الأقل وإصابة ما يقرب من 30.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، علق بدوره على الحادث، بالقول إن: "معاداة السامية سرطان ينتشر عندما يصمت القادة".

وأضاف: "راسلتُ رئيس الوزراء الأسترالي قبل أشهر وأخبرته أن سياسة حكومته تشجع على كراهية اليهود". وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الهجوم "صادم ومفجع" و"يفوق التصوّر".

يشار إلى أن أستراليا شهدت وقوع سلسلة من الهجمات التي وصفت بأنها معادية للسامية على كنس يهودية وبنايات وسيارات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.