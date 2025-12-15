ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، خلال استقباله وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. ‏ حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم.



