اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - واجه المسافرون البريطانيون العائدون إلى منازلهم عشية عيد الميلاد صعوبات في التنقل بعد تعطل خدمات القطارات من مطار جاتويك بسبب نقص في عدد طواقم القطارات.

وأعلنت شركة «جريت ويسترن ريلواي» أن خدمات القطارات بين ريدينج ومطار جاتويك في لندن ستتعطل اليوم الأربعاء بسبب نقص طواقم القطارات»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الشركة، في منشور عبر منصة إكس، إنه «بسبب نقص طواقم القطارات بين ريدينج ومطار جاتويك، تشهد الخطوط اضطراباً، وقد تتعرض خدمات القطارات من وإلى هذه المحطات للتعطل على جميع المسارات».

من جهته، قال النادي الملكي للسيارات إنه يتوقع أن تصل رحلات السفر بالسيارات خلال عطلة الأعياد إلى ذروتها عشية عيد الميلاد إلى 4.2 مليون رحلة، مضيفا أن حركة التنقل اليومية المعتادة ستكون على الأرجح أقل بكثير.