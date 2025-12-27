العليمي يثمّن استجابة تحالف دعم الشرعية باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين

ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، اليوم السبت الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لطلب اتخاذ إجراءات فورية من أجل حماية المدنيين في محافظة حضرموت بموجب توصيات مجلس الدفاع الوطني، وبما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار، وصون السلم الأهلي، والمركز القانوني للجمهورية اليمنية.

وأكد الرئيس العليمي دعمه الكامل لجهود السعودية والإمارات، داعياً المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الفورية لهذه الجهود، والانسحاب من حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات درع دوت الخليج والسلطات المحلية، حفاظاً على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية اللواء الركن تركي المالكي قال إن تحالف دعم الشرعية سيستجيب لطلب رئيس مجلس القيادة بشأن اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين، موضحاً أن رئيس مجلس القيادة اليمني قدّم طلبا لحماية المدنيين من انتهاكات الانتقالي.

وأضاف تحالف دعم الشرعية أنه سيتعامل مع أي تحركات عسكرية تهدد خفض التصعيد بحضرموت لحماية المدنيين.

كما شدد على أن خفض التصعيد يشمل تمكين السلطة المحلية بحضرموت من ممارسة مسؤولياتها.

وأفاد تحالف دعم الشرعية أيضاً بوقوع انتهاكات إنسانية جسيمة ومروعة ارتكبت من قبل عناصر الانتقالي بحضرموت، مؤكداً أنه يجب على قوات الانتقالي الاستجابة والخروج من المعسكرات وتسليمها لـ"درع دوت الخليج"، ومجدِّداً على الموقف الثابت في دعم الحكومة اليمنية الشرعية.