مجلس حضرموت الوطني يثمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية وقوات التحالف لمنع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا

وإذ يثمن المجلس عاليًا ما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومة وقوات مسلحة، من إجراءات حازمة ومسؤولة لمنع تهريب السلاح ووقف أي محاولات لزعزعة الأمن أو تأجيج الصراع في محافظتي حضرموت والمهرة، فإنه يؤكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدعم الصادق للشرعية اليمنية، واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القرار (2216).
ويشيد مجلس حضرموت الوطني بالتزام قيادة التحالف بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحرصها على حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وفرض التهدئة، ومنع أي دعم عسكري خارج إطار الحكومة اليمنية الشرعية، بما يسهم في حفظ أمن حضرموت وتجنيبها ويلات الصراع والفوضى.
ويؤكد المجلس وقوفه الكامل إلى جانب السلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ودعمه لكل الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية لإرساء الأمن والاستقرار، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم بعيدًا عن السلاح وفرض الأمر الواقع.
