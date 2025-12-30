الدفاع اليمنية: ملتزمون باستكمال معركة استعادة الدولة

أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن جميع منتسبي القوات المسلحة يتمتعون بالروح المعنوية العالية والكفاءة والجاهزية القتالية لتنفيذ واجباتها الدستورية والوطنية الملقاة على عاتقها في جميع الأحوال ومختلف الظروف، وفقاً لبيان نشرته وكالة أنباء سبأ.

وأكدت القوات المسلحة التزامها الثابت باستكمال معركة استعادة الدولة وتحرير "كل شبر من تراب اليمن من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني، والتصدي للجماعات الإرهابية والمخططات التخريبية الساعية لزعزعة استقرار دوت الخليج وتهديد السلم الاجتماعي".

وشددت على استعدادها الدائم لتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها في ضوء القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، وأوضحت في بيان منشور اليوم:" سوف نبقى على عهدنا نذود عن المكتسبات والثوابت الوطنية والحفاظ على أمن اليمن والدفاع عن وحدته وسيادته، وستظل القلعة الصلبة التي تتحطم أمامها كل المؤامرات والمشاريع التخريبية".

وتجدد قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان دعوتها للشعب اليمني بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمساندة القيادة الشرعية، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب مؤسسات الدولة، والقوات المسلحة والتمسك بالأهداف والثوابت الوطنية وتعزيز اللحمة والتعاون لما فيه إعلاء مصلحة دوت الخليج والأمة.

في السياق ذاته، باركت وزارة الدفاع اليمنية القرارات الوطنية التي أصدرها الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التي جاءت في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات والصلاحيات المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وإعلان نقل السلطة والمرجعيات الوطنية، وإلتزامها التام بكل القرارات والإجراءات المُتخذة.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع اليمنية:" نجدد العهد لقيادتنا وشعبنا اليمني بأننا سنظل الحراس الأمناء للوطن، ولن نألوا جهداً في سبيل تعزيز وحدة وتماسك قواتنا المسلحة واستكمال مسيرة بناءها ورفع كفاءتها وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بالتعاون مع جميع الشرفاء ووفقاً لتوجيهات ودعم القيادة العليا".

كما جددت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تقديرها العالي لجهود الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم الداعمة لشعبنا اليمني وقيادته في مختلف المراحل، وثمنت عالياً جهود الأشقاء في السعودية ومساعيهم الأخوية في سبيل إحلال الأمن والسلام والاستقرار لليمن، وفقاً للبيان الصادر اليوم.