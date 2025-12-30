البرلمان العربي يطالب بإدراج المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدان البرلمان العربي، التصعيد الخطير والممنهج لاقتحامات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال الآونة الأخيرة، تحت الحماية المباشرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس البرلمان محمد اليماحي في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، أن هذه الاقتحامات وما يصاحبها من أداء طقوس تلمودية استفزازية، تمثل إرهابا منظما وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف اليماحي أن تصعيد المستوطنين لاقتحامات الأقصى لا يمكن فصله عن قرار سلطات الاحتلال منح المتطرفين غطاء رسمي لأداء الصلوات داخل المسجد، في خطوة تشكل عدوانا سافرا على قدسية الأقصى ومحاولة مكشوفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة، محذرا من أن هذا التصعيد الخطير يتم بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وإرهاب المدنيين العزل، بما يؤكد أن هذه الجرائم تدار وتُنفذ برعاية رسمية من الاحتلال.

وطالب رئيس البرلمان العربي، البرلمانات الإقليمية والدولية، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لتصنيف جماعات المستوطنين المتطرفين كـتنظيمات إرهابية، وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية، ومحاسبة الاحتلال على دعمه وحمايته لهذه الجماعات، مؤكدا أن الصمت الدولي على إرهاب المستوطنين يشجعهم على تصعيد جرائمهم، ويهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد اليماحي على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن المساس به أو بالمقدسيين خط أحمر، محذرا من خطورة استمرار التهاون الدولي مع هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.

المصدر : وكالة وفا