ضبط أسلحة ثقيلة داخل مقر الهلال الأحمر الإماراتي بمطار الريان بحضرموت

ضبط أسلحة ثقيلة داخل مقر الهلال الأحمر الإماراتي بمطار الريان بحضرموت

بعد تأكيد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، عن تهريب العربية المتحدة للأسلحة وتخرينها في مطار الريان في حضرموت، كشفت قوات درع عن عملية ضبط لكمية ضخمة من الأسلحة والصواريخ والقنابل، داخل مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بالمطار.

وتزامن ذلك مع إعلان قوات درع دوت الخليج التابعة للحكومة اليمنية استكمال سيطرتها على حضرموت، بعد اجتياحها من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.

كما تتفق هذه التطورات مع ادعاءات سابقة في تحقيقات دولية وأممية حول استخدام أبوظبي للعمل الإغاثي كغطاء لنقل العتاد العسكري.


