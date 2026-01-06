ضبط أسلحة ثقيلة داخل مقر الهلال الأحمر الإماراتي بمطار الريان بحضرموت

وتزامن ذلك مع إعلان قوات درع دوت الخليج التابعة للحكومة اليمنية استكمال سيطرتها على حضرموت، بعد اجتياحها من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.
كما تتفق هذه التطورات مع ادعاءات سابقة في تحقيقات دولية وأممية حول استخدام أبوظبي للعمل الإغاثي كغطاء لنقل العتاد العسكري.
