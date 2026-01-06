قوات درع دوت الخليج تبسط سيطرتها الكاملة على المهرة ومواقع استراتيجية في المكلا

وشملت عملية السيطرة تأمين مينائي الغيضة ونشطون والقصر الجمهوري والسجن المركزي، وسط ترحيب شعبي واسع من السكان الذين استقبلوا القوات في شوارع مدينة الغيضة، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على تواجد مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي في عدد من المواقع.
وأفاد مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية، أن الانتشار تم بسلاسة ودون إطلاق رصاصة واحدة، مرجعاً ذلك إلى حكمة القيادات المحلية وحرص قبائل المهرة على تجنيب المحافظة الصراعات وتغليب صوت العقل لحفظ الأمن.
ورصد شهود عيان انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من القصر الجمهوري ومطار الغيضة باتجاه محافظتي أبين وعدن، فيما باشرت قوات درع دوت الخليج برفع العلم الوطني فوق المؤسسات الحكومية، وسط مؤشرات على عودة الحياة إلى طبيعتها وإنهاء حالة القلق التي سادت خلال الأيام الماضية.
وامتدت التحركات العسكرية لتشمل مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، حيث تمكنت قوات درع دوت الخليج مسنودة بحلف قبائل حضرموت من السيطرة على مختلف المؤسسات والمقرات الحكومية والمعسكرات، بما في ذلك المطار والموانئ والمرافق السيادية، عقب انسحاب قوات الانتقالي من كافة المواقع التي كانت تتمركز فيها بالمديرية.
