تهديد روسي مباشر للحكام الأوروبيين بفيديو صاروخ "أوريشنيك"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مقاطع تظهر قصفًا روسيًا بصواريخ "أوريشنيك"، مرفقة بتحذير حاد تجاه ما وصفهم بـ"الأغبياء الأوروبيين الحاكمين" الذين يروجون لفكرة نشر قوات في أوكرانيا.

وقال مدفيديف في منشور على منصة "إكس": "في نهاية المطاف، يريد الحمقى الأوروبيون الحاكمون حربًا في أوروبا. قلنا ألف مرة: روسيا لن تقبل أي قوات أوروبية أو تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، ومع ذلك يواصل ماكرون نشر هذا الهراء البائس. حسنًا، لننظر إلى الحقيقة: هذا ما ستحصلون عليه".

وأرفق مدفيديف منشوره بلقطات من كاميرات المراقبة تظهر الضربة التي نفذتها صواريخ "أوريشنيك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الجمعة استخدام الصاروخ ذاته في عملية واسعة النطاق ضد أهداف في أوكرانيا، ردًا على الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت وسائل الإعلام بسلسلة انفجارات في مدينتي كييف ولفوف، وأشار فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، إلى وقوع أضرار كبيرة بالبنية التحتية الحيوية للمدينة، مع انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

من جانبه، أكد مراسل قناة Die Welt في كييف، كريستوف وانر، أن استخدام صواريخ "أوريشنيك" أعاد للاتحاد الأوروبي التذكير بتفوق الأسلحة الروسية في النزاع الدائر في أوكرانيا، ما يعكس تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

