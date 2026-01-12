استنفار بالجيش السوري بعد رصد حشود لـ«قسد» شرق حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أعلن الجيش السوري، أمس، حالة الاستنفار بين قواته بعد رصد حشود عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شرق حلب. وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، للوكالة العربية السورية «سانا» أمس: «رصدت طائراتنا استقدام «قسد» مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى جبهة دير حافر شرق حلب»، مضيفة: «لم نعرف بعد طبيعة هذه الحشود والتعزيزات التي استقدمها قسد لشرق حلب»، وتابعت: «استنفرنا قواتنا وقمنا بتعزيز خط الانتشار شرق حلب، ومستعدون لكل السيناريوهات».

وكانت مديرية الصحة بحلب أعلنت تسجيل 24 حالة وفاة و105 إصابات خلال الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي «قسد» في حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس الأول.

ويتهم الجيش السوري قوات «قسد» بتحويل حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منطلقاً لهجماتها المتكررة على مواقع الجيش وقوى الأمن، إضافة إلى استهداف المدنيين في الأحياء المجاورة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أعلنت أمس عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وتأمين عودة آمنة للأهالي سبقها تمشيط حي الشيخ مقصود بالكامل من الألغام والمتفجرات، كما جرى ترحيل مسلحي «قسد» باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم.

وفي سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات واسعة النطاق تستهدف تنظيم داعش في سوريا أمس، رداً على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في ديسمبر الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عبر منصة «إكس»: إن الضربات استهدفت تنظيم داعش في مختلف أنحاء سوريا. ولم تكشف «سنتكوم» تفاصيل على صلة بمواقع الضربات.

من جهته، أكد الجيش الأردني في بيان أمس مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات ضمن الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لمحاربة الإرهاب.

وأضاف البيان أن هذه العمليات جاءت بالتنسيق مع الشركاء ضمن إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه الدولة السورية، في سياق السعي إلى تحييد قدرات الجماعات الإرهابية، ومنعها من إعادة تنظيمها أو استخدام تلك المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن دول الجوار والأمن الإقليمي.

وأرفقت سنتكوم منشورها بفيديو مشوّش يظهر انفجارات متفرقة في مناطق تبدو ريفية.

وقالت سنتكوم: إن الضربات تأتي في إطار عملية «عين الصقر» التي أُطلقت رداً على هجوم التنظيم الإرهابي ضد قوات أميركية وسورية في تدمر في 13 ديسمبر.